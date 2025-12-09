Intrusione e danneggiamenti negli uffici comunali di Quarto. È quanto scoperto questa mattina all’interno dei locali che ospitano l’Ufficio Urbanistica, dove ignoti avrebbero forzato l’ingresso e danneggiato porte, scrivanie e stampanti.

Quarto, danneggiati i locali dell’Ufficio Urbanistica. Il sindaco Sabino: “Episodio inquietante”

A confermare l’accaduto è il sindaco Antonio Sabino, che ha reso noto di aver immediatamente sporto denuncia ai carabinieri della Tenenza di Quarto. “Abbiamo provveduto subito a denunciare questa mattina ai carabinieri l’intrusione e il danneggiamento di porte, scrivanie e stampanti dei locali comunali che ospitano l’Ufficio Urbanistica – spiega Sabino –. Con il responsabile dell’ufficio e con le forze dell’ordine stiamo anche verificando se siano stati trafugati documenti o faldoni”.

Il primo cittadino definisce l’accaduto “un episodio inquietante” e attende gli sviluppi investigativi. “Su questo inquietante episodio attendiamo fiduciosi l’esito delle indagini da parte degli inquirenti”, conclude. Le verifiche interne e le indagini dei militari serviranno ora a chiarire se l’irruzione abbia avuto lo scopo di sottrarre documentazione sensibile o se si tratti di un atto vandalico.