Campi Flegrei, dopo lo stop agli emendamenti il governo prepara un nuovo decreto legge

Dopo la bocciatura alla Camera degli emendamenti dedicati ai Campi Flegrei, il governo lavora a un nuovo decreto legge per affrontare l’emergenza bradisismica e sostenere il territorio.

Secondo quanto riferisce Il Mattino, il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci sta valutando un provvedimento che attribuisca maggiori poteri al presidente della Regione, con l’obiettivo di accelerare gli interventi.

Tra le ipotesi allo studio c’è la nomina di un commissario straordinario dedicato ai Campi Flegrei. Il testo dovrebbe affrontare in modo organico le questioni ancora aperte: dalla sicurezza degli edifici al sostegno delle attività economiche, fino alla gestione delle richieste dei cittadini che vivono nell’area a rischio.

La prospettiva di un nuovo decreto arriva dopo lo scontro politico alla Camera. L’opposizione accusa la maggioranza di aver respinto le proposte presentate per il territorio flegreo; il governo punta ora a definire una risposta attraverso un provvedimento autonomo. Al momento, però, contenuti e tempi del decreto sono ancora in fase di valutazione.

Dura la reazione del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, che chiede interventi concreti e tempi certi. «Vogliamo solo vivere in sicurezza», ha dichiarato, annunciando la disponibilità a portare la protesta a Roma se non arriveranno risposte. Tra le richieste del territorio ci sono misure per gli immobili danneggiati, sostegni alle famiglie e alle imprese e risorse per le opere di messa in sicurezza.