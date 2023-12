Ferito gravemente da un petardo. Vittima un 15enne di Quarto che si trovava in compagnia di alcuni coetanei in via Gramsci, nel primo pomeriggio di oggi.

Quarto, 15enne ferito gravemente da un petardo

Secondo quanto riporta Fanpage.it in anteprima, il giovanissimo era con alcuni amici quando un botto illegale che teneva tra le mani sarebbe esploso in maniera inaspettata. Forse a provocarne lo scoppio un difetto di fabbricazione o una manovra azzardata.

Il ragazzo è rimasto ferito a terra e sul posto si sono precipitati subito i sanitari del 118 che hanno trasportato il 15enne all’ospedale Pellegrini di Napoli per essere sottoposto a un’operazione chirurgica. Il minorenne avrebbe riportato gravi ferite alle mani e non è chiaro se recupererà integralmente la funzione delle dita.

Si tratta della prima vittima ufficiale dei botti di quest’anno. Proprio nei giorni a ridosso delle festività natalizie e del Capodanno è alta l’attenzione delle forze dell’ordine nelle attività di contrasto alla vendita e alla commercializzazione di petardi e fuochi d’artificio fuorilegge. Ad Avellino i carabinieri hanno arrestato un 34enne: in casa aveva 1.800 ordigni esplosivi di vario peso e calibro, li spediva per posta tramite corriere.