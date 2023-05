Raffaele De Leonardis è stato confermato sindaco di Qualiano con quasi il 67% della preferenze. Una vittoria netta per la coalizione guidata da Fratelli d’Italia.

Qualiano, tutti i consiglieri eletti: 12 in maggioranza e 4 all’opposizione

Il partito di Giorgia Meloni si è attestato come prima forza politica cittadina. Il più votato è risultato Domenico Marrazzo (846 preferenze), con la civica Qualiano futura, seguito da Rosalba Fele e Salvatore Onofaro.

Per la minoranza entrano in consiglio invece gli altri tre candidati sindaco: Massimiliano Porcelli col Movimento 5 stelle (zero seggi invece per l’alleato Partito Democratico), Salvatore Apostoli con Forza Italia ed Antonio Castaldo, due caselle per la sua coalizione civica che porta in consiglio anche Paolo Russo.

Eletti maggioranza

Coalizione Raffaele De Leonardis – 8.936 preferenze – 66,90%

– 8.936 preferenze – 66,90% Fratelli d’Italia (2740 voti – 20,97%): Rosalba Fele 622 – Luigi Basile 468 – Sandro Licciardiello 409 – Marianna Zara 380;

(2740 voti – 20,97%): Rosalba Fele 622 – Luigi Basile 468 – Sandro Licciardiello 409 – Marianna Zara 380; Insieme per Qualiano (1589 voti – 12,16%): Salvatore Onofaro 587, Angela Iuffredo 513;

(1589 voti – 12,16%): Salvatore Onofaro 587, Angela Iuffredo 513; Qualiano Unita (1546 voti – 11,83%): Bonaventura Cerqua 566, Tommaso Picascia 488;

(1546 voti – 11,83%): Bonaventura Cerqua 566, Tommaso Picascia 488; Qualiano Futura (1325 voti – 10,14%): Domenico Marrazzo 846, Giuseppina Russo 546;

(1325 voti – 10,14%): Domenico Marrazzo 846, Giuseppina Russo 546; Qualiano con De Leonardis (1074 voti – 8,22%): Biagio Vitiello 223;

(1074 voti – 8,22%): Biagio Vitiello 223; Noi con Qualiano (576 voti – 4,41%): Nicola Sgariglia 212.

Opposizione