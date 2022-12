Tragico risveglio per la cittadina di Qualiano. Questa notte è venuto a mancare l’avvocato Donato Marrazzo, 54 anni. L’uomo avrebbe accusato un malore nella notte.

Qualiano, stroncato da un malore nella notte: addio a Donato Marrazzo

In circostanze ancora da chiarire, Marrazzo si è sentito male mentre era in casa. Ad ucciderlo molto probabilmente un infarto. I soccorsi, allertati dai parenti, si sono rivelati inutili. Quando i soccorritori sono giunti sul posto non hanno potuto salvarlo. La notizia del decesso di Marrazzo ha fatto rapidamente il giro della comunità qualianese gettando amici e conoscenti nello sconforto. Avvocato di lungo corso, impegnato anche nel sociale, il 54enne lascia una moglie e un figlio piccolo.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore, tra cui quello del sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardiis, a cui la vittima era legata da un rapporto di amicizia. “Donato è stato il mio padrino di cresima – ha scritto il primo cittadino -. Donato è stato un amico fidato su cui ho potuto contare per una vita. Donato mancherà a tutti coloro che l’hanno conosciuto. A me ancora di più. Unito al dolore della famiglia Marrazzo”.