Qualiano. Sembra un normale cliente che dà un’occhiata alla merce esposta. Appena, però, si accorge di non essere osservato e che gli altri clienti sono distratti, afferra un paio di boxer dal ripiano in vetro e se li infila all’interno dei pantaloni. Poi prosegue lo shopping con disinvoltura. Come se non fosse successo nulla.

Qualiano, ruba per “sfizio” un paio di boxer in un negozio: incastrato dalle telecamere

È accaduto a Qualiano all’interno di un negozio di abbigliamento di via della Repubblica. È lo stesso titolare dell’esercizio commerciale che ne dà notizia e che si è rivolto al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli inviandogli il filmato delle telecamere del circuito chiuso.

“Questo è un pover’uomo (non nel senso che letterale della parola ma per indicare che non ha dignità) ed utilizzerei anche appellativi più forti e coloriti dato che noi commercianti già stiamo vivendo un periodo particolare e poi dobbiamo avere a che fare anche con questi individui”, commenta amareggiato il proprietario del negozio.

Sulla vicenda è intervenuto Borrelli che, in un post, ha invitato i commercianti a denunciare episodi simili. “È chiaro che in questo caso non si tratta neppure di un furto per necessità ma di uno ‘sfizio’, il che rende la cosa ancora più grave”, ha detto il consigliere regionale dei Verdi. “Se non cominciamo a denunciare e combattere questi episodi che sembrano piccoli – ha aggiunto Borrelli – presto ci sarà la totale anarchia e a farne le spese sarà la gente perbene. Per sradicare una certa mentalità e combattere il degrado sociale bisogna cominciare proprio da situazioni come questa”.