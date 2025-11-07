Raffaella D’Alterio, figura di primo piano della criminalità organizzata nell’area di Qualiano, è deceduta mentre era detenuta in regime di 41 bis presso la sezione sanitaria del carcere dell’Aquila. Ad anticipare la notizia Il Mattino. La donna, soprannominata “’A miciona”, era affetta da una grave malattia oncologica in fase terminale. I suoi familiari avevano presentato più richieste di scarcerazione per motivi di salute, tutte respinte.

Qualiano, morta Raffaella D’Alterio: lady camorra stroncata da malattia in carcere

La D’Alterio era stata arrestata il 26 giugno 2012 e stava scontando una condanna per gli omicidi di Antonio Sarappa e Carmine Starace, ritenuti episodi legati agli equilibri interni del clan. Per anni aveva avuto un ruolo centrale nella gestione delle attività illegali del gruppo criminale, coordinando estorsioni e regolando i rapporti di forza all’interno dell’organizzazione. Dopo la morte del marito, il boss Nicola Pianese, avvenuta nel 2006, era stata lei a assumere la guida del clan in un periodo segnato da conflitti interni e contrasti per il controllo del territorio, consolidando la propria posizione fino al momento dell’arresto.