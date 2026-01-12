Un momento di raccoglimento e memoria nel segno del ricordo di Simone Cirino, il giovane studente scomparso prematuramente lo scorso anno all’età di soli vent’anni dopo un malore. Venerdì prossimo, alle ore 10, presso la sede dell’istituto Cartesio di Qualiano, si terrà una cerimonia commemorativa voluta dall’intera comunità scolastica per rendere omaggio al ragazzo.

Qualiano, l’istituto ricorda Simone Cirino: venerdì la commemorazione e l’intitolazione di un’aula

All’iniziativa prenderanno parte la dirigente scolastica, il sindaco di Qualiano e numerosi rappresentanti della comunità educativa, a testimonianza di un dolore che ha segnato profondamente non solo la scuola, ma l’intero territorio.

Durante la cerimonia sarà intitolata un’aula dell’istituto Cartesio a Simone Cirino, con l’affissione di una targa commemorativa, affinché il suo ricordo resti vivo nel quotidiano percorso formativo degli studenti. Saranno presenti anche i familiari del giovane, che parteciperanno al momento di commemorazione insieme a un picchetto d’onore, in un clima di profondo rispetto e commozione.