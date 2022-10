Momenti di paura questa notte a Qualiano, dove due giovanissimi, appartatisi nella zona del cimitero, sono stati accerchiati e rapinati da tre malviventi.

Qualiano, fidanzati rapinati da tre malviventi

Secondo quanto riporta una nota dei carabinieri, intorno alle 4 e 30 una coppia di ragazzi si era appartata in via del cimitero a Qualiano per scambiarsi delle effusioni. Poco dopo sarebbero sopraggiunti tre individui armati di spranga di ferro che li avrebbero accerchiati, poi minacciati e infine rapinati di soldi ed effetti personali. La banda sarebbe poi scappata col bottino per far perdere le proprie tracce.

Sul luogo della rapina sono poi sopraggiunti i carabinieri della sezione radimobile della Compagnia di Giugliano in Campania, che hanno ascoltato le vittime e ricostruito la dinamica del raid. Indagini in corso per risalire all’identità dei responsabili. I giovani, sotto choc, non avrebbero riportato ferite.