Dal divano di casa al cantiere. Un detenuto ai domiciliari evade per fare il muratore. Luigi Di Somma, 55enne di Qualiano, è stato arrestato dai Carabinieri perché trovato a ristrutturare un appartamento.

Qualiano, evade dai domiciliari per fare il muratore: “Avevo bisogno di soldi”

Come da routine quotidiana, i carabinieri della stazione di Qualiano bussano alla porta dell’uomo per verificare che sta rispettando la misura.

Ad aprire la porta è la moglie, che ai militari spiega che il marito è dal medico per fare un’iniezione. Non avendo alcuna autorizzazione, i militari avviano immediatamente le ricerche. Qualche minuto dopo riescono a trovarlo e sorprendono Di Somma in un cantiere mentre lavora come muratore. Ovviamente “in nero”.

Guanti anti-infortunio, trapano impugnato, tuta sporca di polvere, il 55enne di Qualiano è finito in manette nonostante le scuse e le giustificazioni. Si è difeso dicendo di aver bisogno di denaro. Il 55enne è stato sottoposto di nuovo ai domiciliari.