Qualiano, “Delirium”: incontro dedicato alla sindrome geriatrica

Prevenzione e gestione del delirium nelle strutture residenziali e a domicilio. Questo il focus nell’incontro organizzato da Amnesia e Anaste, con la segreteria scientifica di Fondazione Anaste Humanitas.

Ad ospitare l’iniziativa una delle strutture più all’avanguardia nella cura degli anziani e nella gestione della sindrome geriatrica.

Cos’è il delirium?

Il delirium è una condizione acuta che può manifestarsi con disorientamento, alterazioni dell’attenzione, agitazione o improvvisi cambiamenti del comportamento. Una problematica particolarmente delicata nelle persone anziane e fragili, per le quali il riconoscimento precoce dei sintomi e un intervento tempestivo possono fare la differenza.

La prevenzione passa anche attraverso piccoli accorgimenti quotidiani: garantire un’adeguata idratazione, favorire il riposo, mantenere un ambiente rassicurante e preservare il più possibile le abitudini della persona assistita.

Fondamentale, in questo percorso, è la collaborazione tra medici, infermieri, operatori sociosanitari e caregiver, chiamati a riconoscere i segnali di allarme e a condividere strategie di intervento efficaci.

L’incontro rappresenta quindi un’importante occasione di confronto e approfondimento su una delle sfide dell’assistenza geriatrica, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza e una presa in carico sempre più attenta, personalizzata e orientata alla qualità della vita degli anziani.