Qualiano, cerimonia di svelatura del Monumento ai Caduti: simbolo restituito alla città

La fanfara dei carabinieri ha accompagnato la cerimonia di svelatura del Monumento ai Caduti restaurato in piazza D’Annunzio a Qualiano. L’evento, con le scuole del territorio, ha unito la rinascita della “Vittoria Alata” con la celebrazione della Giornata nazionale delle Forze Armate.
La Nike – Dea Della Vittoria fu posta sulla sommità del monumento nel 1934. Dopo oltre cinquant’anni dall’ultimo restauro, avvenuto nel 1970, la statua è stata rimossa il 21 luglio 2024, segnando l’avvio dei lavori di recupero voluti dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele De Leonardis. Oggi torna finalmente a splendere agli occhi dei cittadini. Un bene simbolo della storia qualianese restituito alla collettività.
VIDEO: