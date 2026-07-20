Qualiano. Case popolari senza ascensore, l’appello: “Siamo segregate in casa”

Da oltre un anno la signora Maria e la signora Orsola vivono segregate in casa a Qualiano. Le due donne abitano da più di 30 anni nelle case popolari di via Croce ma la mancata attivazione dell’ascensore sta facendo sì che, vivendo al quarto piano, complici le patologie che entrambe hanno, non escano più di casa. Quattro piani a piedi sono troppi per due signore di oltre 70 anni ma gli edifici sono entrambi dotati di ascensori. Ed è per questo che le due donne hanno fatto appello alla nostra redazione affinchè l’amministrazione si attivi per far entrare in funzione gli impianti. Nel complesso di case popolari sono stati effettuati lavori di ristrutturazione circa un anno fa e anche gli ascensori sono stati oggetto di intervento ma mai entrati in funzione.

Qualsiasi esigenza diventa un probklema per Maria e Orsola, dal fare la spesa o una visita medica.

Questo fa sì che i residenti si sentano cittadini di serie B.