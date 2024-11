Qualiano. Accertamenti Tari 2019, Pd: “Un’amministrazione che pesa sui cittadini”

QUALIANO. “In questi giorni, tantissimi cittadini di Qualiano stanno ricevendo accertamenti sulla TARI 2019, richiesti dall’attuale amministrazione perché non sarebbe in grado di verificare chi ha effettivamente già pagato. È inaccettabile che l’incapacità gestionale dell’ente ricada sulle spalle di cittadini che, in molti casi, sono già in difficoltà economica! Chiedere indiscriminatamente di dimostrare i pagamenti, dopo anni, senza chiarezza né trasparenza, significa mettere in ginocchio le famiglie qualianesi.

Pertanto chiediamo:

Chiarezza e trasparenza sui criteri usati per questi accertamenti; delle procedure più efficienti, situazioni simili non si possono più verificare in futuro. Abbiamo per questo iniziato, presso la nostra sede in Via Roma, a dare supporto immediato ai cittadini coinvolti, con uno sportello dedicato. Siamo pronti a lottare per una gestione più giusta e rispettosa”.

