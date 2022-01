Metà del Paese si è tinto di giallo, ma alcune Regioni rischiano già di passare alla zona arancione. Il passaggio alla fascia di medio rischio scatta quando l’incidenza settimanale supera i 150 contagi ogni 100mila abitanti, l’occupazione dei posti letto nelle terapia intensive da parte dei pazienti Covid è maggiore del 20% e quella nelle aree mediche più alta del 30%.

Quali sono le Regioni da lunedì a rischio zona arancione

Rischia di cambiare presto colore la Liguria. In base agli ultimi dati diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), riferiti al 3 gennaio, nella Regione l’occupazione è salita al 21% in terapia intensiva e al 30% in area medica.

Potrebbe finire in zona arancione anche la provincia autonoma di Trento: qui i pazienti Covid sono il 24% del totale in terapia intensiva e il 22% del totale in area medica (dunque ancora sotto la soglia). Nelle Marche, l’occupazione è rispettivamente al 21% e 23%.

In Veneto, invece, preoccupa la percentuale relativa alle terapie intensive occupate da pazienti covid, già arrivata al 19%. Stesso discorso anche per il Piemonte. Il rischio arancione sussiste anche per la Calabria, dove da ieri undici comuni sono finiti nell’area a maggiori restrizioni: Campo Calabro, Cinquefrondi, Ferruzzano, Galatro, Laureana di Borrello, Melicucco, Rizziconi, Roghudi, Rosarno, San Roberto e Taurianova. Tutti della provincia di Reggio Calabria.

Restrizioni

Con le ultime decisioni prese dal governo, molte differenze tra una zona e l’altra sono scomparse. Inoltre, anche se avverrà il passaggio in zona arancione, le persone vaccinate potranno continuare a godere di alcune libertà.

Chi è in possesso di Green pass base – ed è quindi guarito dal virus o risultato negativo al tampone – potrà continuare a muoversi anche al di fuori del proprio Comune, senza limiti di orario e senza dover giustificare lo spostamento. Chi non è provvisto del certificato, dovrà invece tornare a usare l’autocertificazione e potrà muoversi solo per motivi di lavoro, salute o necessità.

Fino a qualche mese fa, il passaggio in zona arancione comportava l’introduzione del coprifuoco dalle 22 alle 5 e la sospensione per bar e ristorante del servizio al tavolo, garantendo però l’asporto. In base alle nuove disposizioni, questo non è più necessario e chi è dotato di Super Green Pass potrà continuare a consumare all’interno dei locali. Chi non è vaccinato invece potrà invece né sedersi all’esterno né all’interno: il divieto previsto anche in zona bianca dal 10 gennaio.