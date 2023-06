Con la riforma Cartabia, quale sarà il futuro della giustizia di prossimità? Di questo si è parlato in un incontro che si è avuto oggi pomeriggio nella biblioteca comunale di Afragola organizzato dall’associazione nazionale giudici di pace. La conferenza ha Visto partecipazione di importanti figure nel campo della giustizia. Tra queste, quella del presidente dell’ordine degli Avvocati di Napoli Nord l’avv. Giovanni Lauro che, nel suo intervento, ha sottolineato l’importanza strategica degli uffici dei giudici di Pace ma anche le concrete (e antiche) difficoltà che si registrano in luoghi – come l’area nord di Napoli – dove all’alto numero di richieste e pratiche non segue un adeguato numero di personale amministrativo e non.

Una soluzione – quella del passaggio degli oneri del Giudice di Pace al ministero della giustizia – fortemente auspicato da diversi sindaci che spesso si trovano a dover gestire con difficoltà le finanze degli enti.