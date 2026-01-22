Pusher arrestato in flagrante. I carabinieri della stazione di Villaricca, agli ordini del comandante Pietro Amati, hanno proceduto all’arresto di un 29enne di Napoli con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Pusher arrestato in flagrante mentre cedeva droga tra Giugliano e Qualiano

Il giovane, nella serata di martedì, è stato sorpreso nei pressi della rotonda della Belle Époque, al confine tra i comuni di Giugliano e Qualiano, mentre stava cedendo una dose di droga a un’acquirente. L’intervento dei militari è scattato immediatamente dopo aver assistito alla consegna, consentendo di bloccare il pusher e identificarlo sul posto.

Nel corso delle verifiche successive, i carabinieri hanno inoltre rinvenuto e sequestrato quasi 50 dosi di cocaina, già pronte per essere vendute. Il 29enne è stato quindi arrestato e condotto in caserma per le procedure di rito, mentre la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire l’eventuale rete di contatti e la provenienza della droga. Identificato e segnalato alla Questura anche l’acquirente.