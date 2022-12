Sarà l’atto più importante dell’amministrazione Pirozzi quello che domani arriva sul tavolo degli assessori. Il sindaco è al fianco dell’assessore Di Fiore per incassare l’adozione in giunta. Nei partiti che sostengono la maggioranza ci sono state fibrillazioni ma su ognuno di loro e in particolare su ognuno degli assessori pende la spada di Damocle del rimpasto.

Pirozzi ha infatti annunciato l’azzeramento a settembre ma non ha più dato seguito a quelle parole. Ora però il primo cittadino spera per domani di portare a casa il via libera dell’esecutivo cittadino.