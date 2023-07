La dea bendata continua a baciare la provincia di Napoli. Nel concorso del 28 luglio un fortunato giocatore di San Giuseppe Vesuviano si è portato a casa un premio da 18.750 euro indovinando tre numeri sulla ruota nazionale: 4, 13 e 79.

Provincia di Napoli fortunata, vinto oltre 40mila euro al Lotto

Nel concorso del Lotto di sabato 29 luglio, invece, ad Acerra, in provincia di Napoli, sono stati vinti 25mila euro. A riportarlo è il sito Agipronrews. Sulla ruota di Napoli i numeri fortunati sono stati 9, 16, 54 e 87 per una quaterna da ricordare. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 3,1 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 664 milioni in questo 2023.