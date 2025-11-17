Protesta per campane della chiesa a Giugliano, parla l’uomo che ha interrotto messa suonando il tamburo

Protesta per le campane della chiesa e gli eventi in zona, parla il residente di via Oasi Sacro Cuore a a Giugliano che ieri ha interrotto la messa suonando il tamburo.

“Così capiscono cosa significa essere disturbati in casa. Ho solo chiesto di spostare gli eventi più lontano dalle abitazioni” ha spiegato il signor Antonio. Il 67enne ieri, domenica 16 novembre, ha suonato il tamburo per qualche minuto interrompendo la funzione e poi è andato via. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il parroco al momento non sembra intenzionato a sporgere denuncia.

VIDEO: