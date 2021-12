Il Giugliano con una doppietta dell’argentino Rizzo e un gol dell’uruguaiano Abreu batte il Sassari Latte Dolce e rimane in vetta alla classifica. L’Aprilia si aggiudica il derby con il Cassino e continua nell’inseguimento alla capolista. Perdono contatti Team Nuova Florida e Afragolese. La compagine laziale impatta in casa con il Muravera, in vantaggio i sarrabesi con Garau che vengono raggiunti nel finale da Gambioli.

Cade l’Afragolese, risorge il Gladiator

Terza trasferta consecutiva senza vittoria per l’Afragolese, dopo il pareggio di Uri e la sconfitta di Lanusei, arriva il KO maturato sul campo del Cynthialbalonga. Tre punti importanti per il Gladiator che espugna il campo dell’Ostia Mare ed incomincia a risalire la china della classifica. Con un gol di Manca l’Arzachena si aggiudica il derby con il Carbonia che rimane in fondo alla classifica.

Senza vincitori e vinti l’altro derby sardo tra Lanusei e Atletico Uri. Tutto nella ripresa: al vantaggio dei padroni di casa con Manca, rispondono gli ospiti con Ravot. La sfida tra le ultime della classe se l’aggiudica il Real Monterotondo, che con una doppietta di Tilli supera la compagine corregionale dell’Insieme Formia. Rinviata a data da destinarsi la gara Torres-Vis Artena.

di Paolo Buonanno