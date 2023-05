L’account ufficiale di Diego Armando Maradona è stato hackerato. In queste ore sulla pagina Facebook del Pibe de Oro sono spuntate foto e messaggi strani e link collegati a siti porno che hanno lasciato di stucco milioni di follower. Tra questi, anche post in cui appare la seguente didascalia: “Lo sanno che ho finto la mia morte, vero?”.

“Profanata” pagina Fb di Maradona: spuntano messaggi strani e post shock

Come se non bastasse è stata inserita come immagine del profilo una foto di Pelé nonché parole di sostegno per il Brasile, rivale sportiva dell’Argentina di Diego. Il responsabile di questa azione ha iniziato a pubblicare contenuti di ogni tipo, come foto di Ronaldo, Messi e altri giocatori, ma anche foto ritraenti sconosciuti e screen di dirette su Facebook.

Per il momento è stata presa di mira soltanto la pagina Facebook di D10s. Le altre, come quella di Instagram, non sarebbero sotto controllo degli hacker. Non resta, quindi, che attendere che tutto si risolva al più presto e che l’account possa essere recuperato da chi lo gestisce.