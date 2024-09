Scatta stasera il 6° turno nel girone C di serie C, primo turno infrasettimanale che si apre stasera con tre gare per poi proseguire fino a giovedì. Giugliano in campo a Foggia per trovare continuità dopo la splendida vittoria sul Catania. Derby tra Turris e Avellino, posticipo a Monopoli per il Benevento capolista

Il programma del 6° turno Turno infrasettimanale che sia apre stasera alle 20:45 con bene tre gare da disputare: La Cavese sfida l’Altamura in terra pugliese, la Casertana riceve il disastrato Taranto e infine il derby tra Turris e Avellino, con l’esordio di Raffaele Biancolino sulla panchina biancoverde che sostituisce l’esonerato Michele Pazienza. Le gare di domani, Giugliano a Foggia, spicca Catania-A.Cerignola Programma di domani che si apre al Viviani tra Potenza e Trapani, nei 4 match serali spicca la sfida tra Catania e Audace Ceringnola con le due formazioni in cerca di riscatto dopo I ko con Giugliano e Potenza. Allo Scida il Crotone riceve il Sorrento, il Giugliano dopo la splendida vittoria con il Catania cerca il colpo anche allo Zaccheria con il Foggia reduce dal poker subito dal Benevento. Chiude la giornata Latina-Messina al Francioni. Continua la marcia del Picerno che dopo la roboante vittoria con il Crotone sfida la Juve Next Gen. Conclude la giornata la capolista Benevento con in visita al Monopoli reduce dal successo con la Cavese.