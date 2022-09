Riparte domani la scuola in Campania, ma per molti studenti questa mattina è già suonata la campanella come nel caso del quinto circolo didattico di Giugliano. Zaino in spalla e tanto entusiasmo.

Un anno scolastico caratterizzato da nuove regole: niente mascherine più mascherine in classe obbligatorie e niente Dad. Le lezioni che saranno rigorosamente in presenza. In caso di alunno positivo, questo sarà gestito come se fosse in malattia: resterà a casa per il tempo necessario per poi recuperare col programma scolastico una volta tornato a scuola. Un ritorno ad una vecchia normalità che è un sollievo per genitori e alunni.

In molti istituti, come nel caso nel quinto circolo, non sono più previsti ingressi scaglionati. Da domani al via ufficiale a tutti gli istituti di ogni ordine e grado per l’inizio di questo anno scolastico nuovo, ma che comincia con una vecchia normalità.