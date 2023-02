Primarie Pd, domani sera Elly Schlein a Giugliano: l’incontro allo chalet del Centro

Nella serata di domani 2 febbraio 2023 alle ore 19.00, il Comitato Parte da Noi, ha organizzato in vista delle primarie del 26 Febbraio, un incontro con la Candidata alla Segreteria del Partito Democratico Elly Schlein, che sarà presente allo Chalet del Centro per incontrare tutti quelli che hanno a cuore, prima ancora che le sorti del Partito Democratico, il destino del centro sinistra in Italia.

Come sostenuto nella Lettera – Appello delle amministratrici e degli amministratori a sostegno di Elly: …la politica deve cambiare le esistenze degli altri e non sistemare le nostre, per questo abbiamo bisogno di parole nuove, ma ancor più di comportamenti virtuosi e di connettere le tante buone pratiche alle buone politiche. Aiutare Elly significa agire efficacemente, significa diventare “fastidiosi” persino per lei, costantemente, perché la politica delle tifoserie crea solo idoli di cartone, che sarà sempre uno scherzo abbattere, e non ce lo possiamo più permettere, ne noi, né il Paese.

È nello spirito di queste parole che vi aspettiamo in tanti, anche se il tempo a disposizione per l’organizzazione di questo evento, è stato veramente poco.

