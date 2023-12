Giugliano partecipa alla prima rassega del Patrimonio Immateriale Campano. Un evento pensato per far conoscere le pratiche tradizionali campane connesse a celebrazioni, saperi e cultura agro-alimentare, lanciato dalla Regione Campania e che si terrà dal 1 al 3 dicembre, al Next – Nuova Esposizione Ex Tabacchificio di Capaccio Paestum.

Prima Rassegna del Patrimonio Immateriale Campano: Giugliano partecipa con il suo “Volo dell’Angelo”

Ad aprire la kermesse sarà la presentazione del Catalogo del Patrimonio Immateriale della Campania, un volume indispensabile per conoscere le circa 100 pratiche tradizionali iscritte all’IPIC. E, naturalmente, la città di Giugliano farà conoscere la sua: il tradizionale “Volo dell’Angelo”, che si tiene in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna della Pace. Al pubblico, infatti, verrà mostrato un plastico a forma di angioletto, con indosso l’abito tradizionale e l’aureola dal quale si inseriscono i moschettoni, che riproduce il rituale religioso.

Il “Volo” vede, ogni anno, protagoniste quattro bambine vestite da angeli che effettuano, appunto, il volo su piazza Annunziata, dove sorge il maestoso Santuario. A rappresentare la terza città della Campania sarà l’assessore alla viabilità del Comune di Giugliano Angelo Abbate, in sostituzione del sindaco Nicola Pirozzi, impossibilitato per impegni istituzionali.