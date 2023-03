Non solo tenta la fuga dal ristorante senza pagare il conto ma ruba anche un borsello pieno di soldi e documenti. È quanto accaduto nella serata di ieri a Portici, in un noto ristorante di via Gianturco.

Prima la cena poi la fuga dal noto ristorante, arrestato nel napoletano

I poliziotti del commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti per la segnalazione di un furto. Giunti nel locale, hanno accertato che un uomo era stato fermato dalla titolare dell’attività commerciale insieme al marito e ad un’altra persona in quanto, poco prima, si stava allontanando dal locale senza pagare il conto e dopo aver sottratto un borsello.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 18enne rumeno con precedenti di polizia trovandolo in possesso del borsello. Il giovane è stato arrestato per furto aggravato.