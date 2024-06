È finalmente arrivato il giorno del Pride a Napoli. L’attesissima manifestazione si terrà oggi, 29 giugno, preceduta dalla seconda edizione del Pride Park: una settimana di incontri, spettacoli ed eventi culturali dedicati alla discussione su libertà e diritti civili.

Pride a Napoli, Malika Ayane madrina 2024: anche De Luca e Forza Italia al corteo

La cantautrice Malika Ayane sarà la madrina del Napoli Pride 2024, mentre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha confermato la sua partecipazione. Questa edizione del Pride ha attirato l’attenzione del mondo politico. Il coordinatore regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, ha commentato: «Non deve esserci meraviglia per la partecipazione di Forza Italia al gay pride di Napoli. La difesa dei diritti appartiene a tutti e non alla sinistra. Nella Regione che vogliamo non c’è discriminazione di sesso, religione e razza. Avanti così».

Il corteo è partito da piazza Municipio, con il raduno previsto per le 16. Successivamente, si sposterà lungo via Vittorio Emanuele, via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, via Toledo, Piazza Carità e Piazza Dante, dove è previsto l’arrivo del corteo intorno alle 20.