Buone notizie per le famiglie italiane sul piano bollette. Il prezzo del gas, a partire dal mese di novembre dovrebbe calare e dunque, anche le tariffe in bolletta per famiglie e imprese, dovrebbero essere più basse.

Arera, l’autorità di regolazione del mercato dell’energia, a inizio novembre per la prima volta rivedrà in calo i parametri di calcolo per le bollette del gas. La svolta è anche legata alla novità delle revisioni a cadenza mensile e non più trimestrale delle tariffe, introdotta proprio dall’Arera nel luglio scorso

Di quanto caleranno le bollette?

Non è ancora chiaro di quanto le bollette potranno calare. Tutto dipenderà anche dagli sviluppo nelle prossime settimane. Il prezzo del momento sul Ttf di Amsterdam, la piattaforma europea del trading di gas, è sceso a picchi di 370 in agosto a 136 euro a megawattora a metà della giornata di oggi.

Il prezzo sulla piattaforma italiana alla quale sono legati i costi del gas per molte imprese, il Psv, è sceso da 315 euro alla fine di agosto scorso a meno di 80 euro alla metà della giornata di oggi.

I motivi del calo del prezzo del gas sono legati soprattutto al fatto che i principali paesi europei hanno hanno completato gli stoccaggi e ora non stanno più accaparrando gas a qualunque prezzo e dunque non rilanciano più al rialzo in continuazione.

Le prospettive per l’inverno

L’emergenza non è finita perché a fine inverno ci sarà un problema di quantità disponibili. Ma la novità c’è. Questo dovrebbe portare il nuovo governo anche a politiche di sussidio al consumo diverso: per esempio, premiare chi risparmia di più o mettere altri incentivi alla riduzione dei consumi (come un sussidio solo sull’80% del consumo, come oggi vuole fare la Germania).