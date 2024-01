Un clochard di 36 anni è stato arrestato a Napoli con l’accusa di estorsione. La vittima: un musicista napoletano di 42 anni.

Tutto è avvenuto nella centralissima piazza Museo 9, all’interno di un locale concesso in comodato d’uso dalla parrocchia Santa Maria di Costantinopoli. Il musicista, appartenente a un gruppo musicale, utilizzava il locale per le sue prove, ma ultimamente – secondo quanto poi raccontato alle forze dell’ordine – si trovava a dover fare i conti con il senza fissa dimora. Ogni volta che il musicista arrivava, il 36enne chiedeva denaro, trasformando rapidamente la richiesta in minacce. In alcuni casi, addirittura, costringeva il 42enne a consegnargli le chiavi del portone d’ingresso, pretendendo del denaro in cambio del ritorno delle chiavi.

Minacce per estorcere denaro a un musicista: arrestato clochard a Napoli

L’ultimo episodio è avvenuto ieri sera: il clochard ha strappato le chiavi dalle mani del musicista con violenza e quest’ultimo, ormai esausto di subire minacce e violenze, ha chiesto aiuto al 112.

Quando sono giunti sul posto i carabinieri, il 36enne ha opposto resistenza all’arresto. Dopo un intervento non privo di difficoltà da parte dei militari, è stato poi bloccato. Nel bivacco improvvisato del clochard, poco distante dal luogo dell’arresto, sono state ritrovate le chiavi del locale, precedentemente nascoste che sono state dunque restituite al musicista.

Il clochard è attualmente in attesa di giudizio e dovrà rispondere delle accuse di tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.