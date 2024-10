Mercoledì 9 ottobre presso la sede del Centro Nazionale Ricerca e Studi Naturalismo in Napoli si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione di due libri storici: “Testimonianze di un rapporto intellettuale di base naturalista tra Emile Zolà e Matilde Serao” e “Naturalismo. Testimonianze di una relazione franco-napoletana” con l’autore Gabriele Nappi.

Presentazione nuova sede del Centro Studi del Movimento del Naturalismo

Inoltre è stata presentata la sede del Centro Studi del Movimento del Naturalismo che si sta organizzando per le prossime regionali, con un programma e una serie di attività.

Per quanto riguarda la presentazione dei libri è stato trattato l’argomento sul rapporto tra Emile Zola e Matilde Serao sulla scrittura naturalista, con le testimonianze della Serao in Francia e la venuta al Cenacolo a Napoli di Zola, così come anche di D’Annunzio e di tanti altri. La finalità è la propagazione delle idee della Serao riferendoci al famoso “Ventre di Napoli” che è stato ripreso dal “Ventre di Parigi” di Emile Zola.

Questi testi saranno promossi anche in altre sedi. Il Naturalismo si divide in tante sezioni tanto da essere definito, come dice il Prof. Laudisia della Bicocca di Milano, professore di filosofia, i Naturalismi. Si è anche parlato dell’ultimo libro “Naturalismo Politico: il pensiero di Taine e Darwin più avanti di Marx”, in fase di pubblicazione, con una breve introduzione da parte dell’autore Gabriele Nappi.

