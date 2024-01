La nuova collezione sposo in passerella all’Atelier Pellecchia. Tanti modelli proposti che vestiranno l’uomo per il giorno delle nozze, tra proposte classiche e innovative. Madrina della serata Fabiola Cimminella che ha presentato lo show che ha voluto dare un focus anche sulla moda cerimonia per le invitate.

La sfilata, rivolta ai neo sposi e non solo, ma anche ai clienti e tutti coloro hanno in programma di partecipare a cerimonie, è stata la serata conclusiva di una serie di eventi che si sono tenuti presso l’atelier in cui hanno partecipato brand internazionali e stake holder.

Ospite d’eccezione della serata il giornalista sportivo Carlo Alvino.