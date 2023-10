L’atelier Pellecchia apre le porte agli sposi per un evento dedicato a loro con la presentazione della collezione cerimonia firmata Carlo Pignatelli. Un’atmosfera glamour e rilassata.

Presentata la collezione Carlo Pignatelli in un evento all’Atelier Pellecchia

Nel corso del pomeriggio di domenica, gli sposi e non solo, hanno potuto ammirare i capi del noto brand e sottoporsi alla consulenza degli specialisti tra un bicchiere di vino, musica e food. Un appuntamento importante dedicato allo sposo che ha coinvolto però tante coppie e imprenditori del settore.

Per l’occasione, infatti, è stata anche presentata la Il Members Club Pellecchia, un’iniziativa che riserva agli sposi alcuni privilegi in esclusiva quali sconti, cadeaux, esperienze a tema tra lifestyle, beauty, food and beverage.

Carlo Pignatelli rappresenta la firma leader nel settore cerimonia uomo e l’evento all’Atelier Pellecchia, storica attività del territorio sempre in costante apertura sul mondo della moda per le cerimonie, costitiuisce un appuntamento importante. Questo è solo uno dei tanti eventi che vedrà l’Atelier Pellecchia Protagonista.