Sarebbe precipitato dal balcone nel tentativo di recuperare il cellulare. E’ l’agghiacciante retroscena sulla morte di Roberto Miron, ragazzo di 16 anni. Teatro della tragedia il cntreo di Vicenza.

Precipita dal settimo piano per recuperare il telefonino: morto sul colpo

Secondo quanto ricostruito, martedì Roberto era andato a casa della nonna per festeggiarne il compleanno. Mentre era in bagno, il giovane – studente del secondo anno di liceo scientifico – stava usando il cellulare vicino alla finestra. Lo smartphone gli cade sul terrazzo del piano inferiore. A quel punto il 16enne si sarebbe calato dalla finestra, e una volta recuperato il telefono avrebbe provato ad arrampicarsi per tornare al settimo piano.

Durante la scalata, però, si è consumata la tragedia: avrebbe perso la presa precipitando nel vuoto per diversi metri prima di schiantarsi al suolo. La posizione in cui è stato trovato il corpo sarebbe compatibile con una caduta accidentale. La Procura però, al momento, non avrebbe archiviato il fascicolo sul caso in attesa dei risultati delle analisi su computer e smartphone del giovane che ha perso la vita. Sembrerebbero escluse le piste della challenge mortale ingaggiata con altri coetanei così come quella del suicidio.

Foto: Leggo.it