Con il Decreto n. 2 del 9 gennaio 2026, il Comune di Pozzuoli ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta comunale, definendo incarichi e deleghe assegnate agli assessori e al vicesindaco. Una squadra articolata, chiamata a guidare i principali settori strategici dell’amministrazione cittadina.

Pozzuoli, ufficializzata la nuova Giunta comunale: chi sono i nuovi assessori

Maria Magliulo ricopre il ruolo di Vicesindaco e Assessore alle Attività Produttive. Le sue deleghe comprendono commercio e sviluppo economico, SUAP, sviluppo industriale, artigianato, agricoltura e pesca, risorsa mare e risorsa laghi. A lei fanno capo anche fiere e mercati, il mercato ittico e quello ortofrutticolo all’ingrosso, le politiche del lavoro, il turismo e il marketing territoriale.

Salvatore Caiazzo, nominato Assessore anziano, si occuperà di Ambiente e Sviluppo Sostenibile. Tra le deleghe figurano il ciclo integrato dei rifiuti e delle acque, le politiche energetiche, la tutela dall’inquinamento acustico e dalle radiazioni elettromagnetiche, la lotta al degrado urbano e il decoro della città, oltre al randagismo.

Gennaro Andreozzi assume l’incarico di Assessore ai Lavori Pubblici. A lui spettano, tra le altre, le deleghe alla sicurezza del lavoro, all’edilizia pubblica e scolastica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, fontane e monumenti, alla pubblica illuminazione e agli impianti tecnologici. Rientrano nelle sue competenze anche la città digitale, l’innovazione tecnologica, i servizi di digitalizzazione, le reti informatiche e la videosorveglianza, oltre alla valorizzazione degli impianti sportivi e allo sport.

Vittorio Gloria è stato nominato Assessore al Governo del Territorio, con deleghe alla pianificazione urbanistica generale ed esecutiva, al PUC e alle relative varianti, alla riqualificazione e rigenerazione urbana e al SUE. Si occuperà inoltre di mobilità, piano del traffico e della viabilità, parcheggi e aree di sosta, arredo urbano e immagine della città, pubblicità e pubbliche affissioni.

Paolo Ismeno guiderà l’area Bilancio e Programmazione Economica. Le sue deleghe includono finanze, fiscalità locale e tributi, ufficio unico delle entrate, gestione e riscossione dei canoni patrimoniali e di locazione, personale, demanio marittimo e linea di costa, stabilimenti balneari e approdi, gestione dei finanziamenti PNRR e servizi cimiteriali.

Mariasole La Rana è stata designata Assessore alla Pubblica Istruzione. Tra le competenze assegnate figurano i rapporti con le università, la toponomastica, i servizi demografici, la cultura, i laboratori per le attività culturali, i rapporti con enti di ricerca, istituzioni e associazioni culturali, oltre alle pari opportunità. Carla Lardone, infine, assume il ruolo di Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili. Si occuperà di politiche per minori e famiglie, persone con disabilità e non autosufficienti, integrazione dei migranti e contrasto alla povertà. Rientrano nelle sue deleghe anche il tempo libero e la terza età, il piano sociale di zona, nonché la gestione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio e degli immobili comunali.