Stop alle unghie lunghe a scuola. Il Liceo “Ettore Majorana” di Monterusciello a Pozzuoli ha recentemente emanato una circolare che stabilisce nuove linee guida riguardo all’abbigliamento e all’aspetto personale durante le lezioni di Scienze Motorie. La dirigente scolastica ha firmato il documento che impone lo strano divieto il 20 ottobre scorso.

Una delle disposizioni più significative del provvedimento riguarda la lunghezza delle unghie. Secondo quanto riportato nel documento, le unghie devono essere mantenute ad una lunghezza che consenta di maneggiare agevolmente attrezzi e palle.

È importante sottolineare che questa misura, seppur insolita, è stata adottata con l’intento di tutelare l’incolumità degli studenti del Liceo “Ettore Majorana” di Pozzuoli. Nulla che a che fare con l’estetica, insomma. La dirigente scolastica ha inoltre fornito ulteriori indicazioni in merito all’abbigliamento adeguato per le attività fisiche, che includono l’obbligo di indossare tuta e scarpette da ginnastica.

La circolare prosegue con il divieto di indossare accessori come orologi, catenine, braccialetti e orecchini pendenti durante le lezioni, al fine di evitare possibili danni fisici e rotture di oggetti. Infine, è stato stabilito che i capelli lunghi dovranno essere raccolti in modo che non ostacolino i movimenti durante l’attività fisica.

Queste nuove regole mirano a creare un ambiente sicuro e protetto per gli studenti del Liceo “Ettore Majorana” durante le lezioni di Scienze Motorie, promuovendo al contempo la responsabilità individuale e il rispetto delle norme scolastiche.