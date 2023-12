Smantellata la piazza di spaccio alle “Reginelle” di Pozzuoli, gestita dal clan Longobardi-Beneduce. In manette, questa mattina, sono finite tre persone (due in carcere ed uno agli arresti domiciliari) legate alla cosca criminale. Per due di loro si sono aperte le porte del carcere mentre per un altro sono scattati gli arresti domiciliari.

Pozzuoli, spaccio alle “Reginelle”: arresti nel clan Longobardi-Beneduce

Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della locale Compagnia, su richiesta della Dda partenopea. I tre sono accusati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e tentata estorsione, reati aggravati sotto il duplice profilo dell’utilizzazione del “metodo mafioso” e dell’agevolazione dei Longobardi – Beneduce.

In particolare, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbero assicurato la continuità dell’attività di spaccio svolta nel quartiere delle “Reginelle” di Pozzuoli. In corso indagini per identificare altri eventuali responsabili.

Seguiranno aggiornamenti