Pozzuoli, rubano carro funebre durante funerale: ritrovato a Licola danneggiato

Un episodio incredibile si è verificato a Monterusciello, frazione di Pozzuoli, dove un carro funebre è stato rubato nei pressi dell’abitazione di un defunto. I fatti in via Allodi, nella zona delle “cooperative”, dove gli operatori della ditta “Cesarano” si erano recati per un funerale programmato alle 15 nella chiesa di Sant’Artema.

Dopo aver parcheggiato il carro e scesi con la bara, ignoti sono riusciti a entrare nel veicolo e a portarlo via. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbero state almeno due persone. Il carro funebre, una Maserati, è stato “scortato” da una seconda auto fino alla collinetta di via Trepiccioni, tra Licola e Monterusciello.

Qui, è stato poi lanciato a marcia indietro contro un albero, danneggiandolo. Alcuni residenti, attirati dalla presenza del grosso mezzo e da un copertone abbandonato lungo la strada, hanno notato il veicolo. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo della Compagnia di Pozzuoli, che stanno indagando sull’accaduto.

Le ipotesi

Diverse ipotesi sono al vaglio, inclusa quella di una possibile ritorsione nei confronti della ditta Cesarano, proprietaria del carro funebre e organizzatrice del funerale. Alcune telecamere di sorveglianza hanno immortalato un uomo che scendeva dal carro e saliva su una seconda auto, fornendo agli investigatori un indizio prezioso per le indagini. Gli autori del furto rimangono al momento sconosciuti, mentre le indagini proseguono per chiarire i dettagli di questo insolito furto.