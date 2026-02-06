Logoteleclubitalia

Pozzuoli, raid in tabaccheria: ladri via con “Gratta&Vinci” per un valore di 20mila euro

Colpo grosso a Pozzuoli nella notte. Intorno alle 4 ignoti hanno svaligiato una tabaccheria di via Miliscola portando via “Gratta e Vinci” per un valore di circa 20mila euro. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale Compagnia, che hanno effettuato i rilievi e acquisito le immagini di videosorveglianza per risalire all’identità dei responsabili.

Il raid è stato fulmineo. I dettagli del furto non sono ancora noti. Si tratta dell’ennesimo episodio di microcriminalità nell’area flegrea. Solo pochi giorni fa, la banda dei bancomat aveva fatto saltare un ATM dell’Unicredit in piazza Capomazza, portando via 300mila euro in contanti.

 

