Da tempo metteva in atto atteggiamenti ossessivi e minacciosi nei confronti della moglie, dando vita a una progressiva spirale di violenza psicologica. Una situazione che è degenerata fino all’episodio finale, costato l’arresto a un uomo di 58 anni, ora detenuto con l’accusa di atti persecutori ai danni della coniuge.

Pozzuoli, perseguita la moglie e la segue fino alla caserma dei carabinieri: arrestato 58enne

I fatti si sono verificati a Pozzuoli, nel Napoletano. Le indagini, condotte dai carabinieri e coordinate dalla IV Sezione Fasce Deboli della Procura di Napoli, hanno ricostruito una condotta ripetuta e oppressiva: l’uomo era solito pedinare e appostarsi nei pressi della donna, costringendola a vivere in una condizione costante di paura e forte disagio emotivo.

Particolarmente significativo l’ultimo episodio. Stremata dalle pressioni e dalle continue persecuzioni, la donna ha cercato protezione rifugiandosi nella stazione dei carabinieri di Monteruscello, area periferica di Pozzuoli. Nonostante ciò, il marito l’ha seguita fino alla caserma, fermandosi davanti al cancello e attendendo che uscisse.

La presenza dell’uomo all’esterno della struttura militare ha fatto scattare l’intervento immediato dei carabinieri, che lo hanno arrestato in flagranza. Considerata la gravità dei comportamenti e il concreto rischio che potessero ripetersi, la Procura di Napoli ha disposto per il 58enne la custodia cautelare in carcere.