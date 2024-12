Torna per il settimo anno consecutivo il “Premio Ambasciatori del Sole” organizzato dal quotidiano Napoli Village edito e diretto da Raffaele De Lucia. L’edizione 2024 andrà in scena martedì 17 dicembre alle ore 18,00 a Palazzo Migliaresi al Rione Terra a Pozzuoli grazie alla collaborazione del Comune di Pozzuoli e alla squisita ospitalità del sindaco Luigi Manzoni. Il premio quest’anno ha come tema “Costruiamo ponti di cultura, pace e speranza”, un messaggio importante che il quotidiano vuole diffondere attraverso una statuina scelta per rappresentare questa settima edizione.

Pozzuoli, martedì alle 18 “Premio Ambasciatori del Sole 2024”: l’evento a Palazzo Migliaresi

Si tratta di un sampietrino, una pietra che non è d’inciampo, come quelle che si installano per ricordare le vittime dell’olocausto nazista, ma bensì una pietra portante, un “pilastro” su cui fondare solide basi per una società migliore, basata su valori da diffondere soprattutto ai giovani, oggi più che mai sbandati e senza un obiettivo di vita. “La statuina di quest’anno è stata realizzata grazie a un’idea dell’amico giornalista Angelo Cirasa- sottolinea Raffaele De Lucia editore e direttore del quotidiano Napoli Village- e per noi ha un valore importantissimo. Vogliamo posare nelle mani dei nuovi ambasciatori questo pezzo di granito grezzo, sperando che ognuno possa costruirci sopra un percorso di crescita, cultura, bellezza. Un modo per edificare assieme quei ponti di pace e di speranza che devono partire da Napoli e varcare ogni tipo di confine che siano essi geografici, culturali, spirituali. Quest’anno mi ha sorpreso come la parola del 2024 scelta dall’Oxford Dictionary sia “Brain rot” ossia “marciume cerebrale”.

Segnale inequivocabile e inquietante di dove stia andando la società e con essa le nuove generazioni. La nostra missione è quella di generare non solo cultura e informazione ma aiutare i ragazzi di Napoli e non solo a tracciarsi una strada per il futuro”. Tanti i nuovi ambasciatori che saranno premiati e insigniti della spilla col sole simbolo del quotidiano ideata e realizzata da Roberto De Laurentiis.

A condurre la serata l’editore di Napoli Village Raffaele De Lucia e il caporedattore del quotidiano Anna Calì Il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, l’attore Gino Rivieccio, il presidente di Campania Welfare Antonio Marciano, il Nano Film, Synlab SDN, la Fondazione Pol.i.s, Padre Adolfo Russo e Elio De Rosa, il Festival della Filosofia in Magra Grecia, il presidente di ACEN Angelo Lancellotti, la piccola Rachele Piga, Gennaro Amato presidente di AFINA, l’imprenditore Alessandro Marinella, l’imprenditore Umberto Mauro, i professori universitari Ivan Gentile e Angela Zappella, le Lazzarelle Bistrot, la Fondazione Napolitano, la trasmissione televisiva di Rai 1 “Vista Mare”, l’emittente televisiva Tele Club Italia, la factory Vico Alleria e il cantautore Alessandro Giannini. L’evento sarà trasmesso in diretta su Village Tv, la nuova realtà televisiva del gruppo Napoli Village a partire dalle ore 18,00 sul Digitale terrestre CH 268 o in streaming su www.villagetv.it. La regia è affidata a Gennaro Morra.

(COMUNICATO STAMPA)