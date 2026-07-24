Pozzuoli, Lotto 2 a Monteruscello, prese elettriche inutilizzabili e acqua lungo i muri. L’appello

Ancora un grido d’allarme dal Lotto 2 di Monteruscello. Dopo i nostri reportage sul degrado delle case popolari, una famiglia denuncia una situazione drammatica: l’acqua scorre lungo le pareti fino alle prese elettriche, che non possono essere utilizzate per il rischio di corto circuito. Muri fradici, muffa e umidità alimentano anche la paura di gravi problemi respiratori.

Sotto i palazzi si sono formati laghetti di acqua stagnante e maleodorante, con la presenza di insetti e altri animali.

Il Centro Sociale Monteruscello annuncia un esposto in Procura e una manifestazione davanti a Palazzo Chigi. Ai residenti si unisce l’appello al sindaco di Pozzuoli: «Venga a vedere come viviamo, entrando nelle nostre case. Servono interventi, non passerelle».