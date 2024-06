Questa notte, a Pozzuoli, i Carabinieri sono intervenuti con una massiccia operazione di controllo nella movida cittadina. Durante le operazioni, i militari hanno fatto un importante sequestro presso un lounge bar situato in via Provinciale Montagna Spaccata.

Pozzuoli, festa con 500 ragazzi in un lounge bar: sequestrato il locale

All’interno del locale notturno, i Carabinieri hanno sorpreso ben 500 ragazzi intenti a trascorrere la serata accompagnati da musica. Tuttavia, il titolare del locale è stato denunciato per aver organizzato l’evento senza le necessarie licenze e per non aver garantito le condizioni di agibilità previste, mettendo a rischio la sicurezza dei presenti.

L’intervento dei Carabinieri ha portato all’evacuazione ordinata del locale, senza che si verificassero problemi di ordine pubblico. La situazione è stata gestita con tempestività e professionalità dalle forze dell’ordine, che continuano a vigilare sulla sicurezza e regolarità delle attività nella zona.