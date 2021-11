Carabinieri in azione a Pozzuoli, due arresti per estorsione. I militari dell’arma della stazione di Pozzuoli hanno arrestato per estorsione in concorso due persone di 46 e 55 anni, sono già noti alle forze dell’ordine e sono del posto. Ieri pomeriggio un medico si è presentato in Caserma. Poco prima ignoti gli avevano rubato il cappotto nelle cui tasche c’era il portafogli.

Estorsione a Pozzuoli

Il capo d’abbigliamento era all’interno della sua auto. Al furto era susseguita la chiamata di un uomo. “Se rivuoi il portafogli mi devi consegnare 30 euro, ci vediamo davanti al supermercato di via Artiaco”.

La vittima ha finto di accettare ma non ha ceduto al ricatto rivolgendosi ai Carabinieri. I militari dell’Arma hanno organizzato in pochi minuti un servizio di pedinamento ed hanno scortato il medico nel luogo dell’incontro. I Carabinieri hanno visto in diretta lo scambio pattuito e sono intervenuti. Per i 2 le manette, per il legittimo proprietario la refurtiva. Gli arrestati sono stati condotti al carcere in attesa di giudizio.