Due furti in una notte a Pozzuoli. In entrambi i casi sono intervenuti i Carabinieri del nucleo radiomobile della locale compagnia che indagano sui raid.

Due furti a Pozzuoli con la stessa tecnica: è caccia al malvivente

Il primo è avvenuto in via Artiaco. Qui una persona, a bordo di un’auto, ha sfondato la vetrina del supermercato Conad portando via due registratori di cassa e i soldi contenuti all’interno.

Pochi minuti dopo, i militari dell’Arma sono intervenuti in via degli Imperatori dove un malvivente, con lo stesso modus operandi, ha distrutto la vetrina del bar Cocorico 3.0. Il balordo non è, però, riuscito nel suo intento: ha abbandonato l’auto, una Fiat uno, nei pressi dell’attività commerciale ed è fuggito a piedi.

Proseguono, intanto, le indagini da parte degli uomini della benemerita: si sta cercando di capire se i due episodi siano collegati e quindi se ad agire sia stato lo stesso malvivente.

Utili agli inquirenti potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti all’esterno dei due esercizi commerciali.