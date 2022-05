Incidente finisce in tragedia a Pozzuoli, in via Provinciale Lucrino Averno. Come riporta la pagina dell’emittente “Campi Flegrei”, un automobilista, probabilmente colto da malore, ha perso il controllo del veicolo impattando contro un’altra vettura proveniente dalla direzione opposta. L’uomo è morto.

Pozzuoli, impatto frontale su via Provinciale Lucrino Averno: un morto

Il sinistro si è verificato poco dopo le 11 sull’arteria stradale che dirama da via Italia, alle spalle del lago di Lucrino. Sul luogo della tragedia sono giunti prontamente i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del conducente. Non è chiaro se l’automobilista sia deceduto a seguito dell’impatto frontale o per il malore.

Presenti gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, che stanno effettuando i rilievi del caso e ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Al momento la circolazione in entrambi i sensi di marcia è bloccata in attesa della rimozione dei veicoli coinvolti nel sinistro. Ancora non è stata comunicata l’identità dell’automobilista che ha perso la vita.