Hanno approfittato del fatto che i sanitari fossero impegnati in un intervento di soccorso per portare via dall’ambulanza un defibrillatore dal valore di 18mila euro. È successo a Pozzuoli.

Oggetto del furto un monitor multiparametrico con defibrillatore. Il macchinario è stato rubato questa mattina da un’ambulanza dell’Asl Napoli 2 ad Agnano che era intervenuta nel vicino comune di Pozzuoli. La strumentazione – spiega “Nessuno Tocchi Ippocrate” – è stata sottratta mentre il personale del 118 era impegnato nel soccorso ad una persona anziana ospite della Rsa Villa Flegrea di via Antiniana.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. Al momento non si esclude che sia stato opera di qualcuno che non si sia nemmeno reso conto del valore della strumentazione asportata; parallelamente, viene tenuta in considerazione anche l’ipotesi di un furto su commissione, o comunque consumato con l’obiettivo di tentare di rivendere il macchinario a strutture sanitarie private. L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha lanciato un appello ai ladri perché restituiscano il maltolto.