Ci hanno trascorso le vacanze Alberto Moravia e Inge Feltrinelli. Ma Pure Roberto Olivetti e Sergio Vacchi. Costruita nel 1963 con materiali di pregio, la villa da sogno che affaccia sulla costiera amalfitana, incastonata tra le rocce di Positano, è in vendita alla “modica” cifra di 26 milioni di euro.

Positano, in vendita la villa degli artisti: dimora da sogno al prezzo di 26 milioni di euro

Affidata per la vendita in esclusiva a Lionard Luxury Real Estate, la residenza si estende su 800 metri quadri, suddivisi tra una villa principale, un appartamento indipendente e una guest house con uno spazio esterno di circa 700 metri quadri. L’edificio si sviluppa su più livelli terrazzati che digradano verso il mare in uno scenario da favola.

Tra le “chicche” incluse nel prezzo – come si legge nell’annuncio – un solarium privato e l’accesso esclusivo e diretto alle acque cristalline del mediterraneo”. Le sale sono adornate con ferro battuto, rubinetterie in ottone e pavimenti in maiolica. Negli anni ha ospitato artisti, intellettuali e personaggi del jet-set internazionale. Adesso parte la caccia al fortunato acquirente in grado di sborsare 26 milioni di euro per fare suo un piccolo pezzo di paradiso in Costiera.