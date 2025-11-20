Sorpreso a rubare nelle auto in sosta, 47enne bloccato dai residenti e arrestato dalla Polizia. I fatti sono accaduti a Napoli, nel quartiere Posillipo, nella serata di martedì 18 novembre quando un pregiudicato è stato colto sul fatto mentre tentava di smontare un’auto parcheggiata in strada.

Posillipo, colpo fallito in via Manzoni: 47enne bloccato dai residenti e arrestato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato Posillipo sono intervenuti rapidamente in via Manzoni dopo una segnalazione alla Sala Operativa che indicava un uomo intento a rubare da un veicolo parcheggiato. Al loro arrivo, il ladro era già stato trattenuto da alcuni passanti che lo avevano sorpreso all’interno dell’auto. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di arnesi da scasso e hanno accertato la manomissione del nottolino della portiera e l’asportazione dei gruppi ottici posteriori. Il 47enne è stato ammanettato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Foto di repertorio