Due pizze e una bottiglia d’acqua naturale. E’ quanto ha ordinato il pizzaiolo e imprenditore napoletano Errico Porzio al ristorante di Carlo Cracco a Milano. La video-recensione che Porzio ha pubblicato su Tik Tok ha sollevato reazioni contrastanti, ancor di più quando è saltato fuori il conto da pagare.

Due pizze da Cracco: parla Porzio

Il pizzaiolo napoletano è volato a Milano per assaggiare la pizza di Cracco, già salita alla ribalta dei giornali per il suo sapore e i suoi prezzi salati. Eppure quella di Porzio non è stata una stroncatura. “È croccante. Il pomodoro è buonissimo, sono stati utilizzati i pomodori secchi, fiordilatte e poi una burratina all’uscita”. Il pizzaiolo sostiene che con molta probabilità siano state utilizzate delle basi precotte, successivamente condite al momento dell’ordinazione.

Proprio il ricorso a basi precotte farebbe storcere il naso a molti pizzaioli. “È una cosa molto comune, non è necessariamente un male”, ha spiegato Porzio. Per l’impasto Cracco avrebbe usato probabilmente un mix di farine, questo spiega perché la pizza ha una dimensione più piccola di quella normale. Il sapore, però, è molto lontano da quello della pizza classica napoletana: “Per gli amanti del croccante, del crunchoso, della pizza un po’ alla romana, devo dire che è stata veramente una bella pizza”.

Il conto? 51 euro

Il prezzario di Cracco è salito in questi mesi, tanto da sollevare polemiche in rete di molti clienti. All’arrivo del conto, Porzio ha mostrato lo scontrino ai suoi follower: “Sono 51 euro per due margherite e una bottiglia d’acqua sono costate 51 euro”. Nel video spiega però che “Beh siamo a Milano, da Cracco, al Duomo. Ci può stare”.